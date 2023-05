Mads Pedersen blev historisk og afsluttede en dansk sejrstørke i Giro d'Italia

Trek-Segafredo ledte an i jagten, der kulminerede inden for de sidste par hundrede meter. Her trådte Mads Pedersen uimodståeligt an og trådte forbi den colombianske sprinter Fernando Gaviria, inden han henviste Jonathan Milan til andenpladsen.

Den 22-årige italiener har tidligere vundet en af de tre etaper, hvor danskeren var blandt favoritterne. I første omgang spolerede et styrt chancen, hvorefter Mads Pedersen blev nummer to på tredje etape og nappede tredjepladsen på 5. etape. Torsdag lykkedes det imidlertid at opnå triumfen på den 162 kilometer lange etape, der både startede og sluttede i Napoli.

»Det er rart efter et par mislykkede forsøg. Det blev sindssygt tæt til sidst, og jeg er bare glad for at kunne give drengene en sejr. Nu har jeg dummet mig et par gange, hvor jeg ikke har stolet på min lange spurt,« sagde en storsmilende Mads Pedersen til Discovery+ efter sejren.