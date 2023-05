Jumbo-Visma-uheld fortsætter: Roglic-hjælper på hospitalet

Optakten til Giro d’Italia kunne nærmest ikke været gået værre for Jumbo-Visma.

Det hollandske mandskab har op til starten på årets første grand tour måtte rokere godt og grundigt rundt på sit hold på grund af coronavirus, og fredag - dagen inden Giroen starter - er uheldet fortsat.

Jumbo-Visma meddeler således på Twitter, at Jan Tratnik var involveret i et uheld under træningen. Sloveneren er endt på hospitalet for at blive undersøgt, lyder det.