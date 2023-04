Italiensk rytter har mistet jobbet hos Trek efter kattedrab

Den italienske cykelrytter Antonio Tiberi er færdig hos Trek, oplyser World Tour-holdet i en pressemeddelelse.

Fyringen kommer to måneder efter, at det kom frem, at Tiberi i juni sidste år havde skudt og dræbt en kat med luftriffel.

I februar suspenderede Trek i første omgang rytteren uden løn. Nu er kontrakten ”efter gensidig overenskomst” blevet revet over.