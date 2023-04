21-årig dansker får World Tour-kontrakt fra 2024

I sin korte tid på holdet gjorde han indtryk, mener holdchef Brent Copeland.

- Da Foldager blev en del af holdet i 2022 i anden halvdel af sæsonen, passede han med det samme rigtig godt ind på holdet, og vi kunne se, at han ville blive en god tilføjelse.

- Han er stadig meget ung, men meget moden af sin alder, og hans evner er tydelige. Han har allerede opnået mange sejre på U23-niveau, og vi tror, det er et godt tidspunkt for ham at tage et skridt op, siger Copeland.

Foldager kørte i 2022 for det italienske kontinentalhold Biesse. Trods opholdet på Jayco besluttede han at vende tilbage til Biesse, men nu føler han sig klar til øverste hylde.