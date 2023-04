Pogacar jagter nyere tids vildeste klassikerforår

Christian Moberg mener da også, at Pogacar er en større favorit søndag, end han kan huske nogen nogensinde har været i løbet.

- Han er så stor favorit, at man nærmest ikke kan pege på andre, mener eksperten, som dog håber, at konkurrenterne spottede antydningen af en åbning i Pogacars panser i seneste løb.

- Jeg synes, han kørte lidt mere defensivt i Flèche Wallonne. Jeg ville også notere mig, at han ikke var så overlegen op ad Mur de Huy (finalebakken, red.) som vanligt. De andre skal selvfølgelig forsøge at presse ham.

- Lige nu kan jeg bare ikke se, hvordan de skal slå ham. Men når han får en offday, skal alle de andre hold være klar. De skal håbe, han ikke er helt flyvende, og at benzinen måske er ved at slippe bare en smule op efter et langt forår.

I sportens verden hører man ofte ordet ”metaltræthed” blive anvendt om hold eller personer, der har vundet meget. Det har Pogacar i den grad, men han er ingenlunde mæt.

- Hverken for mig eller andre bliver det nogensinde kedeligt at køre først over målstregen, sagde han til Cyclingnews efter sejren i midtugen.

- Jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg er i så god form lige nu, og jeg vil elske at dyrke denne sport, så længe jeg kan.

Christian Moberg håber, at konkurrenterne vil åbne søndagens løb tidligt, spille stærke kort ud og forsøge med alt, hvad de har, at stække den 24-årige Pogacar.

Men går det, som han og mange andre forventer, skal man som cykelelsker også bare nyde at opleve en af sportens største nogensinde.

- Der har været rigtig mange gode cykelryttere gennem tiden, men jeg har ikke se nogen i nyere tid, der har været så komplet som ham. Han kan vinde alt, siger Moberg.