Hvis Jonas Vingegaard med sejre i Baskerlandet Rundt og Gran Camino har haft et stærkt forår, er det for intet at regne i forhold til det, hans største Tour de France-rival præsterer i disse uger.

Tadej Pogacar har nemlig gang i en næsten absurd sejrsrække i nogle af sæsonens allerstørste endagsløb.

Onsdag vandt han Flèche Wallonne og fuldendte dermed et klassikerhattrick efter triumferne i Flandern Rundt og Amstel Gold Race. Dertil kan man lægge overlegne sejre i etapeløbene Paris-Nice og Ruta del Sol.