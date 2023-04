Vingegaard takker "utrolige" holdkammerater efter triumf

Jumbo-Visma-kollegerne Attila Valter og Steven Kruijswijk var i udbrud tidligere på lørdagens etape og lavede et stort stykke forarbejde for danskeren.

- Det var en hård dag. Det var en virkelig god dag for os. Endnu en gang må jeg takke alle mine holdkammerater.

- De var utrolige, og de låste virkelig løbet ved at have to mand i udbrud. Vi gjorde det perfekt i dag, synes jeg, siger Vingegaard i sit vinderinterview ifølge feltet.dk.

Vingegaard kørte de sidste knap 30 kilometer alene til mål, da han stak afsted på den sjette af i alt syv kategoriserede stigninger.