- Det er en skam, at de kom så tæt på til sidst. Vi ville gerne have haft de 30 sekunder, som vi havde på et tidspunkt, men sådan er cykelløb, siger Vingegaard i sit vinderinterview ifølge feltet.dk.

Det var 18. gang i karrieren, at Vingegaard kom først over stregen i et professionelt løb.

- Først og fremmest er jeg glad for at tage sejren i dag (torsdag, red.). Jeg forventede det ikke i morges. Men jeg havde det godt på den sidste stigning, og folk angreb. Så tænkte jeg: Hvorfor ikke prøve selv?, siger danskeren.