Vingegaard stak næsen frem i åbning af Baskerlandet Rundt

Dagens udbrydere var blevet fanget kort før bonusspurten, så det var et samlet felt, der nærmede sig Labastida, hvor det indledningsvist gik opad for derefter at slutte på en vej, der gik en smule nedad.

Målstregen lå ikke ret langt efter et sving, og det blev derfor en smule hektisk på opløbsstrækningen.

Mattias Skjelmose sad i ottende eller niende position i svinget og fik aldrig for alvor indledt en decideret spurt om sejren. Jonas Vingegaard deltog slet ikke i kampen om etapesejren.