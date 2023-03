Franskmand tog endnu en klassikersejr i Belgien

På Knokteberg-stigningen satte Mads Pedersen og co. sig frem og skruede tempoet i vejret. Målet var tydeligvis at få feltet til at eksplodere, og der opstod da også i korte momenter flere splittelser.

Men ikke nok til at Trek blev ved. Det ville simpelthen kræve for mange kræfter at fortsætte, så holdet trak følehornene til sig.

Løbet var dog nu for alvor givet frit, og flere ryttere forsøgte sig med angrebsforsøg.

På endnu en tur op ad Knokteberg med lidt over 50 kilometer til mål blev der igen gået til den.

Denne gang var det Tiesj Benoot, der accelererede og fik flere med sig. En gruppe på otte ryttere - herunder Mikkel Honoré - blev dannet foran feltet.

De nærmede sig langsomt udbrydergruppen, der først bestod af seks ryttere, men som i løbet af dagen var endt som en duo med Alexander Kristoff og spanske Oier Lazkano.