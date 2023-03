Van Aert forærer sejren til holdkammerat i Gent-Wevelgem

Franskmanden Christophe Laporte vandt søndag det belgiske endagsløb Gent-Wevelgem få centimeter foran holdkammeraten Wout van Aert.

Med 52 kilometer til mål angreb Laporte sammen med sin belgiske holdkammerat, og de to ryttere opbyggede hurtigt et forspring til feltet og kørte hele vejen til målstregen sammen, hvor de hånd i hånd kørte over målstregen.