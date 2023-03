Evenepoel gav Roglic baghjul i favoritternes spurtduel

På onsdagens 180 kilometer lange rute til skisportsstedet La Molina i Pyrenæerne stak Evenepoel af med fem kilometer igen.

Mens Giulio Ciccone, der tirsdag narrede begge storfavoritter i spurten, opgav hurtigt at følge med, og kun Roglic holdt kontakten med det belgiske fænomen.

Eftersom sloveneren havde førertrøjen, lod han Evenepoel tage slæbet og sad som dødvægt i hans hjul helt frem til opløbsstrækningen.

Her viste det sig dog også, at Roglic ikke havde mange kræfter at arbejde med. Evenepoel åbnede spurten, slog hul og havde tid til at juble, da han kørte over stregen med Roglic hængende et par sekunder bagude.