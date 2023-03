Belgisk cykelstjerne sejrede få dage efter sin brors tidlige død

Lorena Wiebes vandt løbet sidste år, og det var egentlig ventet, at det var hende, SD Worx ville køre for, fordi hun er feltets klart hurtigste rytter.

Men Lorena Wiebes lignede ikke en rytter, der ville hjem til en spurt. Hun knoklede ligesom holdkammeraterne for at gøre løbet hårdt for modstanderne, og til sidst kunne Lotte Kopecky angribe og køre for sejren.

Lotte Kopecky har været godt kørende i alle de tre løb, hun har stillet til start i hidtil i 2023.

Hun åbnede sæsonen med at vinde Omloop Het Nieuwsblad og blev siden nummer to efter sin holdkammerat Demi Vollering i Strade Bianche.