Pogacar satte Vingegaard på plads i Paris-Nice

Vingegaard havde bare ikke det, der skulle til for at slå Pogacar, som i stedet tog sin anden etapesejr i løbet.

- Jeg havde håbet på, det blev bedre for mig. Men selv på en dårlig dag var det okay for mig, siger Vingegaard til TV 2 Sport.

- Jeg er på rette vej. Jeg er der ikke endnu, formen mangler stadig lidt. Der er stadig noget arbejde tilbage før Tour de France.

- Pogacar er træls at køre imod, fordi han er så god. Spøg til side, så fortjener han de to sejre, han har fået her i løbet, mener Vingegaard.

Tidligere på etapen udgik Mattias Skjelmose (Trek) efter et styrt. Han fik en tur hen over styret, efter at en Lotto-rytter væltede lige foran danskeren med cirka 20 kilometer til mål.