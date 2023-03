Fredagens etape i Paris-Nice er aflyst

Fredagens 6. etape i Paris-Nice er blevet aflyst af sikkerhedsmæssige årsager.

Det oplyser arrangøren på Twitter.

Aflysningen kommer et par timer efter, at man i første omgang afkortede etapen på grund af strid vind.

- Efter at have gennemgået mulighederne for at ændre ruten og afventet, om vejret ville blive bedre, har arrangøren besluttet at aflyse 6. etape for at bevare rytternes sikkerhed.