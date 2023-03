Mads Pedersen blev besejret, da Olav Kooij (Jumbo-Visma) vandt massespurten på 5. etape i Paris-Nice.

Det ændrer dog ikke på, at danskeren atter efterlod et stærkt aftryk.

Den 27-årige eksverdensmester åbnede spurten og blev nummer to, hvilket var nok til at tilbageerobre den grønne pointtrøje. Trek Segafredo-danskeren har tidligere vundet en etape i årets udgave af det franske etapeløb, hvor hans form har givet næring til håbet om et topresultat i forårsklassikeren Milano-Sanremo den 18. marts.