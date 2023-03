Vingegaard fik Pogacar til at opgive udbrudsforsøg

- Jonas sagde halvvejs på etapen, at han måske ville fortsætte efter pointspurten, og vi fik også et hul.

- Men kun to ryttere (Pogacar og Latour, red.) ville køre, så det var ikke nok. Der var også modvind.

- Da jeg så, at Jonas ikke kørte med, vidste jeg, at vi ikke burde fortsætte. Jeg rejste mig og besluttede at spare nogle kræfter, siger Pogacar til Eurosport ifølge cykelmediet Wielerflits.

Vingegaard snakkede kort med sin rival efter forsøget.

- Det er mig, der siger til ham, at jeg ikke må, fordi vi har vores sprinter Olav (Kooij, red.) med, som skal køre spurten.