Belgisk mester holdt Mads Pedersen bag sig i Paris-Nice

Han blev dog hentet, og det blev i stedet det ventede spurtopgør.

Mandag venter endnu en forholdsvis flad etape, når feltet tilbagelægger 164 kilometer fra Bazainville til Fontainebleau.

Tirsdag er der holdtidskørsel, inden der senere venter etaper med flere stigninger senere på ugen.

Især lørdagens 7. etape bliver en barsk omgang. Den slutter med en stejl og udmarvende opstigning. Det kan meget vel være her, at Vingegaard og Pogacar for alvor skal duellere.