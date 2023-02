Skjelmose forventer Tour de France-debut til sommer

- Mine ambitioner i Touren afhænger af, hvordan formen ser ud før starten. Jeg håber, at jeg kan få lov til at køre klassement. Det vil jeg gerne prøve for at fortsætte min udvikling som klassementsrytter.

- Om det kan lykkes, eller om jeg går helt ned som i Giroen sidste år, det må fremtiden vise. Jeg vil bare gøre det så godt som muligt, siger Mattias Skjelmose til TV 2 Sport.

Amagerkaneren har i februar taget sin professionelle karrieres første linjeløbssejre i to mindre franske etapeløb.

Først vandt han en etape i Etoile de Bessèges, inden han i sidste weekend kørte først over stregen på en kuperet rute i Tour des Alpes Maritimes et du Var.