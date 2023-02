Jonas Vingegaard knuste igen konkurrenterne i Spanien

Lørdagens etape var egentlig løbets kongeetape, men den var ikke så frygtindgydende, som den skulle have været.

På grund af dårligt vejr havde løbsledelsen ændret drastisk i ruten, og det betød, at stigningen Alto de Santa Mariña, som rytterne skulle have besteget to gange, blev fjernet.

Derudover var den afsluttende stigning forkortet med cirka tre kilometer.

Undervejs på etapen fik Jumbo-Visma hjælp i føringsarbejdet og sparede dermed kræfter.

Det betød, at blandt andre wattmonstret Rohan Dennis kunne give den fuld gas i positionskampen inden den sidste stigning.