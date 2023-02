Vingegaards holdkammerat åbnede klassikersæson med sejr

Norsgaard og to andre standhaftige udbrydere kom akkurat først over brostensstigningen Molenberg, inden de med 40 kilometer til målstregen fik selskab af et reduceret felt.

Den unge franskmand Mathis Le Berre (Arkea Samsic) fra udbruddet kom herefter afsted i en mindre gruppe, hvor Dylan van Baarle viste sig som den mest langtidsholdbare.

Den 30-årige hollænder sled sig alene først over sidste brostensstigning, Bosberg, og derfra øgede han kun til forfølgerne på løbets sidste ti kilometer.

En profilfyldt gruppe af forfølgere med blandt andre Arnaud De Lie og Christophe Laporte blev hentet kort før målstregen, men duoen havde kræfter nok til alligevel at tage pladserne lige efter van Baarle i spurten.