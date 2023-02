Vingegaard klatrede sig i suveræn stil til årets første sejr

Nærmeste forfølger Ruben Guerreiro kæmpede sig i mål 21 sekunder efter danskeren, som samtidig iklæder sig førertrøjen. Guerreiro er samlet 28 sekunder efter, mens Ion Izaguirre på tredjepladsen er 31 sekunder bag Vingegaard.

- Drengene arbejdede hele dagen for mig, så jeg er super glad for at tage sejren her i dag. Det er altid dejligt.

- Nu har jeg trøjen, så vi vil forsøge at beholde den de næste dage. Nu er målet at vinde klassementet, siger danskeren i sit vinderinterview.

Sejren blev serveret på et sølvfad for Vingegaard.