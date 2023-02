Vingegaards sæsondebut afbrydes efter massivt snevejr

1. etape af det spanske løb O Gran Camiño blev torsdag stoppet med lidt under 20 kilometer til mål, efter at et massivt snevejr ramte det nordvestlige Spanien.

Det var Jonas Vingegaards første løb i sæsonen, og den danske Tour de France-vinder spillede tilsyneladende en vis rolle i aflysningen.

På tv-billederne kunne man se thyboen tale med løbskommissæren, efter at feltet var stoppet op. Kort efter kørte rytterne tilbage til holdenes biler.