Uvaccineret Djokovic ansøger om tilladelse til indrejse i USA

Så vidt går Djokovic ikke selv, men han håber, at han får lov at deltage i de to store turneringer.

- Sidste år missede jeg Indian Wells, Miami Open og US Open, så det vil ikke være første gang, hvis det sker igen. Jeg håber ikke, det bliver tilfældet, siger Novak Djokovic.

Serberens beslutning om ikke at blive vaccineret har skabt flere problemer for ham. Sidste år rejste han ind i Australien for at deltage i Australian Open, men blev smidt ud af landet.

I år fik han lov at deltage i grand slam-turneringen og vandt.

Indian Wells begynder 6. marts, og Miami Open begynder 20. marts.