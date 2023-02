Slidt Cort mistede førertrøje på kongeetape i Portugal

Det blev ikke til et sejrshattrick for den danske cykelrytter Magnus Cort i etapeløbet Volta ao Algarve, og han måtte samtidig aflevere løbets førertrøje efter lørdagens kongeetape.

Efter to spurtsejre til Cort sluttede 4. etape på den for løbet berømte Alto do Malhao-stigning. Her skulle klatrerne og alle med klassementdrømme køre om sejren, og den gik til Ineos-briten Thomas Pidcock. Han er også ny mand i gult.