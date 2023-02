Skjelmose fik revanche over amerikaner og vandt i Frankrig

For to uger siden vandt Neilson Powless for næsen af Mattias Skjelmose Jensen det franske etapeløb Etoile de Besseges.

Lørdag fik danskeren så en slags revanche over amerikaneren, da han vandt 2. etape af Tour des Alpes Maritimes foran netop Powless, der blev nummer to.

Etapen sluttede i Antibes på den franske riviera, og undervejs havde rytterne besteget en kategori 2-stigning og to kategori 3-stigninger.