Magnus Cort forsvarede førertrøje med ny etapesejr

Accelerationen frem mod bonusspurten havde givet et hul til feltet, og trioen fik kort efter selskab af Stefan Küng (FDJ), Valentin Madouas (FDJ) og Filippo Ganna (Ineos).

Det lykkedes de seks ryttere at holde afstand til feltet helt frem til opløbsstrækningen, hvor Cort viste sig som den stærkeste.

- Jeg havde ikke forventet det her. Planen var at komme igennem etapen så godt som muligt, men så kom vi på idéen med at gå efter bonussekunderne, siger danskeren ifølge NTB.

I den samlede stilling udbyggede Cort forspringet. Der er nu 18 sekunder ned til portugiseren Rui Costa, mens belgiske Ilan van Wilder er treer - 20 sekunder efter Cort.