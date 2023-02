Magnus Cort spurtede sig til sejr på bjergetape

Tidligere på etapen havde Kasper Asgreen for første gang i lang tid vist lovende takter, da han satte sig i front og tog en lang føring.

Det var dog tydeligvis ikke for at vinde, men for at sætte et hårdt tempo før de sidste strabadser på stigningen i Alto de Fóia.

Volta ao Algarve fortsætter fredag med en noget mindre kuperet etape. Løbet slutter søndag med en 24 kilometer lang enkeltstart.