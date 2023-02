Tadej Pogacar har knust konkurrenterne - igen

Tadej Pogacar (UAE Emirates) er i formidabel form fra sæsonstart.

Det viste den slovenske cykelstjerne igen onsdag på 1. etape af det spanske cykelløb Ruta del Sol.

Med over fem kilometer til toppen af etapens sidste stigning stak han i ubesværet stil af, og konkurrenterne måtte strække våben.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) var den eneste, der kortvarigt kunne holde hjul, da Tadej Pogacar trådte an. Men da sloveneren fik øje på, at han havde colombiansk følge, skruede han et par watt op, og så var han mutters alene på bjerget.