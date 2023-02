Sulten Pogacar vil ikke skåne sig selv før Tour-revanche

Pogacar har imidlertid ingen planer om at prioritere hårdere for at satse endnu mere på at få Tour-revanche mod Vingegaard.

Mandag åbnede sloveneren sæsonen med et imponerende soloridt over 42 kilometer i Clasica Jaén Paraiso Interior. Og Pogacar har tænkt sig at ramme flere formtoppe gennem sæsonen.

- Planen er at komme til Touren i den bedst mulige form, men også at være klar til klassikerne, siger den 24-årige slovener ifølge AFP efter mandagens sejr.

Han har ingen planer om at skåne sig selv inden Touren.