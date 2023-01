Fyret cykelstjerne fortsætter karrieren på tredje klasse

- Velkommen, mester, Medellin vil altid være dit hjem.

28-årige Miguel Ángel López har i de senere år været en af cykelsportens bedste grand tour-ryttere.

Han har gennemført 7 ud af sine hidtidige 12 grand tours og er aldrig sluttet dårligere end nummer otte.

I december blev han fyret med øjeblikkelig virkning af Astana, som mener at have beviser for en forbindelse mellem López og den kontroversielle læge Marcos Maynar Mariño.

Mariño har været involveret i flere dopingsager og er blevet undersøgt for forskellige former for kriminalitet.