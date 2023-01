Jonas Vingegaard gjorde rent bord ved sportens prisfest

Mens Årets Sportsnavn bliver valgt af en komité, er B.T. Guld atleternes egen pris, hvor 40 topatleter fra en række forskellige sportsgrene stemmer.

- Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere andre til at begynde med at cykle eller dyrke en anden sport, siger Vingegaard fra scenen i Herning.

Ved begge priser var Jonas Vingegaard oppe imod badmintonstjernen Viktor Axelsen som den ene af de tre sidste nominerede. I Årets Sportsnavn var dressurlandsholdet det tredje bud i opløbet, mens det i B.T. Guld var tenniskometen Holger Rune, som var med i kampen til det sidste.