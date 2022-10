Jonas Vingegaard vandt opvisningsløb i Singapore

I sin gule trøje fra Tour de France fik Vingegaard slået et lille hul på sidste kilometer ind mod stregen og vandt, hvilket sikkert passede løbsarrangørerne ganske fint.

Trods sin status som opvisningsløb blev løbet gennemført med en gennemsnitshastighed tæt på 46 kilometer i timen.

Godt 30 ryttere fra sommerens felt i Tour de France stillede til start.

Ud over Vingegaard var også folk som Mark Cavendish og nummer to i kampen om den af den prikkede bjergtrøje efter Vingegaard, tyskeren Simon Geschke, med til at vise cykelsporten frem på uvante kanter.