Italiensk tempokonge smadrer timerekord i historisk bedrift

Ganna satte rekorden på cykelbanen i Velodrome Suisse i den schweiziske by Grenchen. Det var også her, at Dan Bigham 19. august satte sin rekord.

Med sin imponerende bedrift slog Ganna, der er tidligere dobbelt verdensmester i enkeltstart, også den uofficielle verdensrekord på 56,375 kilometer, som har stået siden 1996.

Den blev sat af britiske Chris Boardman på en cykel, der ikke længere er lovlig. Boardman kørte på en såkaldt ”superman”-cykel, hvor briten kunne have armene strakt ud foran sig, så han dermed var ekstra aerodynamisk.