Slovener vippede akkurat Vingegaard af pinden i Kroatien

På anden og sidste omgang blev tempoet sat i vejret, og Bahrain forsøgte at køre Mohoric i stilling.

Et styrt med mindre end to kilometer til stregen kostede et par stærke folk deres plads i spurten, og Vingegaard kunne blot se til, at Mohoric ligesom vinder Viviani jublede på målstregen.

I CRO Race deltog Vingegaard som kaptajn på et Jumbo-Visma-mandskab, der ud over danskeren bestod af relativt upåagtede hollændere.

Løbet fungerede for den danske stjerne som opvarmning til hans sidste store mål i 2022, Lombardiet Rundt, der afvikles lørdag.