Vingegaard fik italiensk baghjul i vådt comeback

Milans holdkammerat Matej Mohoric åbnede spurten, men blev overhalet af den hurtige italiener, der vandt klart.

25-årige Vingegaard har ikke deltaget i et professionelt cykelløb siden sidste Tour-etape til Paris 24. juli. Siden dengang er højsommer blevet til efterår, og den franske hedebølge afløst af et decideret møgvejr i Kroatien.

Her skal danskeren forsøge at køre sig i topform til sæsonens sidste monument, Lombardiet Rundt 8. oktober.

Vingegaard er kaptajn for et Jumbo-Visma-mandskab af relativt upåagtede hollændere, og det var tydeligt, at holdet ikke havde ret mange andre ambitioner, end at få Tour-vinderen sikkert igennem.