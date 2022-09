Skuffet Skjelmose missede VM-medalje: Troede vi havde mere tid

Mattias Skjelmose ville gerne have haft regnbuetrøjen ved VM i landevejscykling i Australien søndag.

- Men det var der ikke ben til, siger den 21-årige danske rytter.

Han endte i stedet som nummer ti efter et taktisk spil, der faldt uheldigt ud på den sidste kilometer.

- Hvis du inden løbet havde sagt til mig, at jeg blev nummer ti, ville jeg have været rigtig glad. Men under omstændighederne kan jeg ikke lade være med at være lidt skuffet, siger han efter løbet.