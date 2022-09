Favorit ved VM i cykling udgår efter støjstrid og anholdelse

- Efter et par gange havde jeg fået nok. Jeg bad dem ikke pænt om at stoppe. Og så blev politiet tilkaldt.

Politiet i delstaten New South Wales har efterfølgende udsendt en erklæring, hvor det bekræfter hændelsen.

- Omkring klokken 22.40 lørdag befandt en mand sig på et hotel på The Grand Parade i Brighton-Le-Sands, da han kom i et verbalt skænderi med to teenagepiger på 13 og 14 år, står der.

- Det påstås, at manden derefter skubbede begge teenagere. En faldt til jorden, og den anden blev skubbet ind i væggen og kom til skade med sin albue.

Ifølge politiet blev den 27-årige mand efterfølgende anholdt.

- Han blev bragt til Kogarah Politistation og sigtet for to tilfælde af overfald. Han blev løsladt mod kaution og skal møde i retten i Sutherland tirsdag 27. september.

Mathieu van der Poel er knust ovenpå nattens hændelse. Det fortæller lederen af hans hold, Alpecin-Fenix, Philip Roodhooft.

- Han sov ikke hele natten og var også mentalt en smule ødelagt, siger Philip Roodhooft ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han havde forventet meget af i dag og har gjort alt, han kunne de sidste to måneder efter hans skuffende Tour de France, siger holdlederen.

Mathieu van der Poel, der var en af storfavoritterne til at vinde VM, nægter at have skubbet de to teenagere.