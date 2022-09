»Lidt skuffet«: Taktisk spil kostede dansk VM-medalje i belgisk triumf

»Bittersød« fornemmelse

Tilbage i feltet tøvede de øvrige favoritter længe, og derfor lignede det, at Mattias Skjelmose og de tre øvrige forfølgere skulle fordele sølv og bronze mellem sig. Men da de fire ryttere ramte den sidste kilometer, gik de totalt i stå i et taktisk spil, hvor alle kiggede på hinanden, og hvor ingen ville tage fronten eller sætte tempoet. Uden radio var de uforvarende over for, at et buldrende felt var på vej, og i stedet blev det til en massespurt, hvor en stor mulighed for dansk medalje blev vekslet til en – set i det lys – skuffende 10. plads for Mattias Skjelmose, der kørte et imponerende flot første VM.

»Hvis du inden løbet havde sagt til mig, at jeg blev nummer ti, ville jeg have været rigtig glad. Men under omstændighederne kan jeg ikke lade være med at være lidt skuffet,« sagde Mattias Skjelmose efter løbet:

»Men sådan er det. Vi kører lidt dumt og får nogle forkerte tider, der gjorde, at vi kørte på en anden måde, end vi skulle have gjort. Og det endte med, at vi ikke var der.«