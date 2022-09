Norsk rytter har sensationelt vundet VM-guld i enkeltstart

Herrernes VM-enkeltstart i Australien bød søndag morgen dansk tid på en vaskeægte sensation.

Den norske Jumbo-Visma-rytter Tobias Foss var således hurtigst på de 34,2 kilometer med start og mål i australske Wollongong med tiden 40 minutter og 2 sekunder.

Efter at have sat foreløbig bedste tid kunne han sætte sig og vente på, at de største favoritter kom i mål, og det blev en hårfin afgørelse.