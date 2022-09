Et døgn efter at have taget sin første professionelle sejr kan cykelrytteren Mattias Skjelmose allerede skrive endnu en gevinst ind på sit cv.

Det danske stortalent gjorde lørdag arbejdet færdigt og vandt etapeløbet Luxembourg Rundt samlet.

Det beskedne forspring han havde opbygget med enkeltstartssejren, viste sig at være nok, da han kørte over målstregen som nummer to på sidste etape.