Italiener vandt i kvindernes Vuelta efter kikset kupforsøg

Veteranen har næsten to minutter ned til nærmest konkurrent og 2 minutter og 50 sekunder til Uttrup Ludwig.

Den olympiske mester Anna Kiesenhofer (Soltec) stak af sted fra første kilometer og forsøgte at gentage sit utrolige kunststykke fra Tokyo i 2021, hvor hun triumferede efter et langt soloridt.

Den 31-årige østriger, som ud over sin OL-triumf har et meget beskedent cykel-cv, fik også opbygget et solidt forspring på op til 10 minutter, men i sidste ende havde feltet modsat til OL timet sin jagt perfekt.