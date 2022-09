Mads Pedersen har lavet Vuelta-hattrick med ny etapesejr

På forhånd lignede den danske spurtkanon også et godt bud på en etapevinder.

Med 138,3 kilometer var etapen blandt de kortere i årets Vuelta, men med den samme kategori 2-stigning to gange undervejs, var der samtidig lagt op til et højt tempo, som potentielt kunne lave ravage i feltet.

Det skete dog ikke for alvor, for da den sidste bjergtop blev passeret med 42 kilometer til start- og målbyen i Talavera de la Reina vest for Madrid, var de fleste store navne med i det store, samlede felt. Mads Pedersen lignede dog stadig det bedste bud på en vinder.