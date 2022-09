Begyndelsen på en æra?

De cykelfanatiske belgiere havde ventet på lige netop det øjeblik siden 1978.

Dengang vandt Johan De Muynck sin eneste grand tour - Giro d’Italia - som kulminationen på den dengang 30-årige cykelrytters karriere. Nu kan Evenepoels Vuelta-sejr indvarsle begyndelsen på en æra for Belgien og det 22-årige stortalent.

For Mads Pedersens vedkommende er det ikke kun de tre etapesejre, der har gjort løbet mindeværdigt.

Det er første gang, at en dansker vinder en pointtrøje i såvel Vuelta a Espana som en af de tre grand tours - Vueltaen, Giro d’Italia og Tour de France. Derudover har ingen anden dansk rytter båret en af Vueltaens førertrøjer hele vejen frem til afslutningen. Nu har Mads Pedersen formået at gøre begge dele efter et løb, der blev uforglemmeligt for ham og mange andre danskere.