Roglic slap for knoglebrud - smerterne var for slemme

- Primoz havde mange smerter i aftes, siger sportsdirektør Addy Engels onsdag.

- Det var også derfor, han ikke kom til start i dag. Skanningerne her til morgen viste, at der ikke var nogen brud, men der var adskillige skrammer og hudafskrabninger, forklarer han.

Man skulle ikke være nogen stor menneskekender for at aflæse på Roglics ansigt, at han var medtaget efter styrtet.

Han trillede stille og roligt i mål med holdkammeraten Mike Teunissen ved sin side, mens blodet flød ned ad det ene ben, og skulderen tydeligvis havde fået et ordentligt slag.