Colombianer vandt udbrydernes bjergslag i Vuelta

I klassementet indtager belgieren Remco Evenepoel (Quick-Step) fortsat førstepladsen. Hans nærmeste rival er Movistars Enric Mas.

Afstanden mellem de to ryttere er på to minutter og et sekund før de sidste fire etaper i Vueltaen.

Mas har fortsat chancen for at true Evenepoel på især 18. og 20. etape, hvor der er flere stigninger.

De seneste tre års vinder af Vueltaen, sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma), udgik af det spanske cykelløb allerede før onsdagens etape som følge af et styrt dagen forinden.