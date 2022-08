Pedersens værste konkurrent til pointtrøjen er udgået

- Jeg kører fuld skrald på enkeltstarten. Der er 20 point at hente for vinderen, selv om jeg ved, at det bliver svært. Jeg kan lige så godt forsøge at få lidt point med hjem, så den får alt, den kan trække, siger Mads Pedersen til TV 2 Sport.

Han tog hul på etapen klokken 14.44.

Der er point til de 15 bedste på enkeltstarten.