Skjelmose kan nå podieplads for fjerde etapeløb i træk

Inden etapen ligger lørdagens vinder, Adam Yates, på førstepladsen med henholdsvis 30 og 48 sekunder ned til Pello Bilbao og Mauri Vansevenant på de efterfølgende pladser. Skjelmose er også 48 sekunder efter.

Den 21-årige dansker er fortsat på jagt efter sin første professionelle sejr, men han har på det seneste grebet ud efter den adskillige gange.

I sidste uge sluttede han til sin egen store skuffelse på tredjepladsen i Danmark Rundt efter et par topplaceringer undervejs.

Det var tredje etapeløb i træk, at han kørte sig på podiet, og det samme har han altså mulighed for at gøre i Tyskland.