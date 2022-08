Udmattet spanier vandt Vueltaens første bjerg-prøvelse

Den spanske cykelrytter Marc Soler (UAE) tog onsdag sejren på den bjergrige 5. etape i Vuelta a Espana.

28-årige Soler kørte alene op til dagens store udbrud, der havde slået et hul til hovedfeltet efter omkring 80 kilometer af den 190 kilometer lange etape.

Det hårde arbejde så flere gange ud til at have tappet lidt for meget på kræfterne, men den udmattede spanier holdt stædigt fast, da udskilningen begyndte.