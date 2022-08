Irer slog Mads Pedersen i massespurt i Vueltaen

På lørdagens forholdsvis flade etape over 175 kilometer forsøgte flere ryttere at komme væk i udbrud.

Det lykkedes da også fem mand at komme afsted, og midtvejs på etapen havde de fået et forspring på godt et halvt minut.

Det var dog langtfra nok til at holde feltet på afstand, og med 60 kilometer tilbage var der samling.

Lidt senere angreb Luis Angel Maté (Euskaltel), og det blev til godt 20 kilometer i soloudbrud for den spanske lykkeridder.

Ligesom det var tilfældet i Tour de France, som blev indledt med tre etaper i Danmark, så er de første tre dage af Vueltaen henlagt til Holland.

Vueltaen består af 21 etaper og slutter om tre uger i Madrid.